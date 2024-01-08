В окружении Килиана Мбаппе прокомментировали слухи о согласии на переход в «Реал»

В окружении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе опровергли слухи о возможном переходе игрока в мадридский «Реал».

«Нет никакого соглашения о будущем Килиана. Никакие переговоры ещё не начинались. Ничто не могло повлиять на время, необходимое для обсуждений, размышлений и принятие решения Килианом», — приводит заявление окружения Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Килианом. Нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи. «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют с «Лансом» на выезде.