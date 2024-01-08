Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заявление агентов Мбаппе о возможном переходе в «Реал» из «ПСЖ»

В окружении Килиана Мбаппе прокомментировали слухи о согласии на переход в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

В окружении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе опровергли слухи о возможном переходе игрока в мадридский «Реал».

«Нет никакого соглашения о будущем Килиана. Никакие переговоры ещё не начинались. Ничто не могло повлиять на время, необходимое для обсуждений, размышлений и принятие решения Килианом», — приводит заявление окружения Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Килианом. Нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи. «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют с «Лансом» на выезде.

Материалы по теме
Мбаппе уйдёт, но не в «Реал»?! А Холанда хотят забрать из «Сити». LIVE трансферов
Live
Мбаппе уйдёт, но не в «Реал»?! А Холанда хотят забрать из «Сити». LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android