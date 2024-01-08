Бывший игрок «Барселоны» может воссоединиться с Месси в «Интер» Майами

Футболист английской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, который на правах аренды играет за катарский «Аль-Духаиль», может перейти в американский «Интер» Майами, где выступает Лионель Месси. Об этом сообщает AS.

По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери не хочет оставлять бразильца в составе английской команды. Именно поэтому для Коутиньо будут искать аренду в другую команду. Клубами, которые могут арендовать Филиппе, являются «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В нынешнем сезоне Коутиньо провёл за катарскую команду девять матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя мячами и одной голевой передачей. На данный момент рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 9 млн.