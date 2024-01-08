Бышовец: Беккенбауэр — наглядный пример большого профессионализма и человечности

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, Франц скончался сегодня в возрасте 78 лет.

«В 1966 году на чемпионате мира в Англии открытием был молодой Беккенбауэр, играющий не с акцентом на атаку, что было трудно предположить. Его яркость, начинающаяся с чемпионата мира в 1966 году и заканчивающаяся от игрока атакующего центрального нападающего до центрального защитника. Его креативность в начале развития атаки, в направлении атаки, создании акцентов. Его след как чемпиона мира, как игрока. Мне довелось его видеть и в 90-м году на чемпионате мира, и в 86-м году, когда он стал главным тренером сборной Германии, и в Мексике в 86-м году на памятном матче с Аргентиной в финале, где команда Германии имела полное преимущество. Тогда уже было видно, что у команды высокий потенциал, чувствовалась рука Беккенбауэра.

В 90-м году я тоже был на чемпионате мира в Италии, где сборная Германии победила Аргентину. Это профессиональные качества, это эталон популяризации футбола как игрока и тренера. Но не могу не отметить его человеческие качества. Вспоминаю федерацию футбола, когда я был главным тренером национальной сборной, тогда были проблемы у Льва Ивановича Яшина со здоровьем. Была необходимость в протезе, чего у нас не было. Беккенбауэр приехал, мы пообщались с ним, пообедали. Впечатление о нём осталось очень приятное, да и сам факт, что он приехал к Яшину. Это не цеховые отношения, а человеческие.

На моей памяти таким ещё был Бобби Чарльтон, который приехал на матч сборной мира с «Динамо». Я тогда руководил командой. Бобби приехал без приглашений за свой счёт. Должен сказать, что это свойственно великим игрокам и личностям. Конечно, это потеря. Это игроки, которые были наглядными примерами большого профессионализма и человечности», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.