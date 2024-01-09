Игрок «Ливерпуля» Александер-Арнольд пропустит несколько недель из-за травмы колена

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не сможет принимать участия в матчах своей команды из-за травмы колена, которую он получил во время минувшего матча 1/32 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2).

«Трент перенапряг колено во время последней игры. У него выявлен небольшой разрыв боковой связки колена, и ему потребуется время на восстановление. Трент прошёл обследование, которое показало, что он пропустит несколько недель.

Он немного отдохнёт, и, надеемся, сможет вернуться на прежний уровень. Потому что этот парень был решающим компонентом во всех играх и был тем, кто постоянно создавал для нас моменты из глубины поля, а также придавал команде высокий уровень гибкости. Нам будет очень не хватать его», — сказано на официальном сайте «Ливерпуля».

Напомним, в минувшем матче с «Арсеналом» Александер-Арнольд провёл на поле все 90 минут.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.