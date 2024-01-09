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«ПСЖ» прорабатывает вариант с трансфером Юпамекано, Льоренте — в шорт-листе

«ПСЖ» намерен приобрести центрального защитника «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюля Юпамекано. Об этом сообщает журналист Санти Уна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы французского клуба заинтересованы в покупке 25-летнего игрока уже в текущее трансферное окно. Однако сделать это будет проблематично, поскольку «Бавария» не хочет расставаться с футболистом в январе.

Отмечается, что парижане также начали прорабатывать вариант с подписанием защитника «Лидса» Диего Льоренте, выступающего на правах аренды за «Рому». Испанский игрок обороны соответствует требованиям главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

В текущем сезоне Юпамекано провёл за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось о договорённости между форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе и президентом французского клуба о продлении контракта.