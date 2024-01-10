Президент «ПСЖ» рассказал о причинах ухода Марко Верратти

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал уход итальянского полузащитника Марко Верратти в катарский «Аль-Араби» за € 45 млн в сентябре 2023-го.

«Для меня Марко был одним из лучших игроков «ПСЖ». Возможно, это была одна из лучших инвестиций, которую мы совершили. Мы купили его за 11 миллионов евро, если не ошибаюсь. Он стабильно играл в клубе на топовом уровне одиннадцать лет. В каждом сезоне он был одним из лучших игроков».

Но у тренера появилась новая философия, новая стратегия. Я обещал тренеру, что при его выборе, буду за него, поддержу его идеи, дам ему то, что он хочет. Это мы и сделали. Марко остаётся легендой «ПСЖ», – приводит слова Аль-Хелаифи Le Parisien.

Напомним, 31-летний футболист выступал за «ПСЖ» с 2012 года. В составе «парижан» итальянский хавбек провёл 416 матчей, забил 11 голов и отдал 61 результативную передачу. За это время Верратти выиграл с клубом девять чемпионских титулов Лиги 1, шесть кубков Франции и шесть кубков французской лиги.

В нынешнем сезоне итальянский полузащитник провёл восемь матчей за «Аль-Араби», в которых отдал четыре голевые передачи.

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