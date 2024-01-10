Полузащитник сборной Казахстана Жуков: Головин заиграл бы в любом топ-клубе Европы

Полузащитник «Цанчжоу» и сборной Казахстана Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал», высказался о потенциале российского полузащитника Александра Головина, который сейчас защищает цвета «Монако».

«Уже тогда я видел, сколько у Головина таланта. Всегда считал и считаю его очень сильным футболистом. Жду, когда он наконец попадёт в абсолютный топ-клуб.

Мне кажется, Головин в любой команде заиграл бы. Вряд ли мадридский «Реал» его возьмёт, но в топ-клубах АПЛ, таких как «Челси» или «Арсенал», он не затерялся бы. У него есть качества для этого. Головин уже года три показывает стабильно высокий уровень, но только в последнее время это стали больше замечать. Своё дело в «Монако» он с самого начала хорошо делает. Талантливый игрок», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Георгием Жуковым читайте на «Чемпионате» в 17:00!