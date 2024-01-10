Неманья Матич может вернуться в «Рому» спустя пять месяцев

Сербский полузащитник Неманья Матич, выступающий за «Ренн», хочет снова играть в футболке итальянской «Ромы». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, хавбек недоволен этапом своей карьеры во французской команде и просит руководство «Ренна» отпустить его. 35-летний футболист поручил своим представителям связаться с руководством «Ромы» и предложить римлянам свою кандидатуру.

Матич стал игроком «Ренна» в августе, перейдя из «Ромы» за € 2,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Ранее сообщалось о намерении Матича вернуться в английскую Премьер-лигу.