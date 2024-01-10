Президент «Урала» Иванов рассказал, когда к команде могут присоединиться новички

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб из Екатеринбурга вернётся из отпуска 12 января. По словам функционера, уже на первом сборе в составе «шмелей» могут появиться новички.

«Команда начинает проходить медосмотр 12 января. 16-го числа вылетает на сборы. Все игроки прилетают на медосмотр в Москву? Пока не было никаких вопросов о том, кто может не прилететь. У нас все игроки должны пройти УМО в России. Будут ли на первом сборе новички? Наверное, будут. Работаем над этим. Может быть такое, что приедут на первые сборы», – приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Отметим, что «Урал» проведёт зимние учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. Екатеринбургский клуб сыграет семь или восемь контрольных матчей.

Напомним, за 18 туров чемпионата России «Урал» записал на свой счёт 19 очков. В настоящий момент времени он занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.