Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» назвал футболиста года в России

Президент «Урала» назвал футболиста года в России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, какой российский игрок достоин звания футболиста года в России в 2023 году.

«Футболист года? Достойных много, но назову Игоря Акинфеева. Он играет на высочайшем уровне за счёт стабильности и класса, огромного опыта. Надо отдать ему должное — в таком возрасте он сохраняет интерес к футболу и показывает отличную игру», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА. Он провёл в московском клубе всю карьеру. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Акинфеев провёл 17 матчей в составе армейцев, в которых пропустил 20 мячей.

Материалы по теме
Евгений Гинер раскрыл секрет уверенности Игоря Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android