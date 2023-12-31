Президент «Урала» назвал футболиста года в России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, какой российский игрок достоин звания футболиста года в России в 2023 году.

«Футболист года? Достойных много, но назову Игоря Акинфеева. Он играет на высочайшем уровне за счёт стабильности и класса, огромного опыта. Надо отдать ему должное — в таком возрасте он сохраняет интерес к футболу и показывает отличную игру», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА. Он провёл в московском клубе всю карьеру. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Акинфеев провёл 17 матчей в составе армейцев, в которых пропустил 20 мячей.