Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин назвал двух лучших игроков РПЛ по итогам 2023 года

Константин Тюкавин назвал двух лучших игроков РПЛ по итогам 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, какие два футболиста были лучшими по итогам прошедшего 2023 года в Российской Премьер-Лиге.

«Кого бы я назвал лучшим в РПЛ в 2023 году? Себя? Не-не, я бы не назвал себя лучшим футболистом РПЛ ушедшего года. Я бы назвал Квинси Промеса или Клаудиньо, кого-то из них», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Квинси Промес провёл 17 матчей в составе московского «Спартака», в которых отметился шестью голами и шестью голевыми передачами. Красно-белые в данный момент занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей.

Клаудиньо провёл 18 матчей в составе санкт-петербургского «Зенита» в РПЛ, на счету бразильского полузащитника три гола и четыре голевые передачи.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
«Год прошёл хорошо. Главное — мы «Зенит» обыграли». Тюкавин — о главном событии в 2023-м
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android