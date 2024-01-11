Константин Тюкавин назвал двух лучших игроков РПЛ по итогам 2023 года

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, какие два футболиста были лучшими по итогам прошедшего 2023 года в Российской Премьер-Лиге.

«Кого бы я назвал лучшим в РПЛ в 2023 году? Себя? Не-не, я бы не назвал себя лучшим футболистом РПЛ ушедшего года. Я бы назвал Квинси Промеса или Клаудиньо, кого-то из них», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Квинси Промес провёл 17 матчей в составе московского «Спартака», в которых отметился шестью голами и шестью голевыми передачами. Красно-белые в данный момент занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей.

Клаудиньо провёл 18 матчей в составе санкт-петербургского «Зенита» в РПЛ, на счету бразильского полузащитника три гола и четыре голевые передачи.