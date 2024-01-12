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Бразильский журналист: даже сейчас Халк был бы усилением для «Зенита»

Бразильский журналист: даже сейчас Халк был бы усилением для «Зенита»
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Бразильский журналист Фабио Алейшу выразил мнение, что нападающий «Атлетико Минейро» Халк смог бы помочь санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Я думаю, что даже сейчас Халк был бы усилением для «Зенита» и выделялся бы в РПЛ. Он был лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, много выиграл с «Атлетико Минейро», хорошо себя показал — уже кумир болельщиков. У него хорошая физическая форма. Его гипотетический переход в Россию был бы интересным.

Но «Зенит» интересуют другие игроки, чуть помоложе. Однако нынешний Халк действительно был бы очень хорошим нападающим для РПЛ. Уровень есть, я не сомневаюсь. Например, Халк точно лучше Заболотного, а он уже сколько забил в этом сезоне РПЛ», — сказал Алейшу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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