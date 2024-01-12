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«Мы находимся в диалоге с руководством». Почеттино — о возможных трансферах «Челси»

«Мы находимся в диалоге с руководством». Почеттино — о возможных трансферах «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что тренерский штаб лондонского клуба и его руководство вместе обсуждают вопрос о потенциальных покупках «синих».

«Мы все находимся в диалоге. Мы собираемся выбрать путь, наиболее подходящий для клуба. Наша цель — развивать команду. Повторюсь, мы общаемся и будем принимать решения, как клуб», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть клуб, поскольку в нём заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Также появлялись сведения, что «синие» проявляют интерес к приобретению нападающего «Брентфорда» Айвана Тони. Однако «Челси» будет вынужден столкнуться с конкуренцией в лице «Арсенала».

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