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Почеттино рассказал, повлияла ли травма Нкунку на трансферные планы клуба

Почеттино рассказал, повлияла ли травма Нкунку на трансферные планы клуба
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналиста, повлияло ли очередное повреждение форварда команды Кристофера Нкунку на трансферные планы клуба в январе.

«Травма Нкунку никак не повлияет на наши планы. Мы постоянно общаемся с руководством клуба, оцениваем текущий состав. Нет никакой необходимости в усилении. Я думаю, и сам Нкунку сможет восстановиться как можно скорее», — приводит слова Почеттино BBC.

Нкунку перешёл в «Челси» из «Лейпцига» минувшим летом за € 60 млн. В текущем сезоне форвард провёл за синих всего лишь четыре неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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