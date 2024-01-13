Почеттино рассказал, повлияла ли травма Нкунку на трансферные планы клуба

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналиста, повлияло ли очередное повреждение форварда команды Кристофера Нкунку на трансферные планы клуба в январе.

«Травма Нкунку никак не повлияет на наши планы. Мы постоянно общаемся с руководством клуба, оцениваем текущий состав. Нет никакой необходимости в усилении. Я думаю, и сам Нкунку сможет восстановиться как можно скорее», — приводит слова Почеттино BBC.

Нкунку перешёл в «Челси» из «Лейпцига» минувшим летом за € 60 млн. В текущем сезоне форвард провёл за синих всего лишь четыре неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.