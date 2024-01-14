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Главный врач ЦСКА Безуглов: отъезд игроков в сборные — удел сильных команд

Главный врач ЦСКА Безуглов: отъезд игроков в сборные — удел сильных команд
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о возможных проблемах в подготовке ко второй части сезона защитника Келлвена и полузащитника Аббосбека Файзуллаева, которые находятся в расположении своих национальных команд.

«Отсутствие Файзуллаева и Келлвена не скажется плохо на их подготовке к сезону. Все команды находятся в одинаковом положении, сейчас многие в Англии, Испании, России теряют своих футболистов, которые выступают на международных соревнованиях. Это удел всех сильных команд.

Квалификация тренерского штаба и ребят позволяет мне быть уверенным, что этот негативный момент будет нивелирован и ребята будут в хорошей форме. И надеемся, что эмоции от выступления за сборные у них будут положительными», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

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