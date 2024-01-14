Радченко: Чистяков может приносить пользу и сборной России — уход из «Зенита» понятен

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о потенциальном переходе защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова в «Сочи».

«Чистяков получал мало игровой практики в последнее время в «Зените», а каждый футболист хочет играть. Дмитрий вызывался и в сборную России, а сейчас чувствует, что может приносить пользу не только клубу, но и национальной команде страны. Решение уйти из «Зенита» понятно. А «Сочи» сейчас в плохом положении, поэтому нужно и такое усиление, как Чистяков», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.