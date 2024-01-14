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Агент Чистякова рассказал, когда игрок присоединится к «Сочи»

Агент Чистякова рассказал, когда игрок присоединится к «Сочи»
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Дмитрия Чистякова, рассказал, что его клиент в ближайшее время вылетит в Сочи для подписания контракта с клубом. Напомним, сегодня Чистяков перешёл из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«Дмитрий уже на пути в Сочи. В ближайшее время он вылетит туда», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, ранее сегодня официальный сайт «Сочи» сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дмитрий Чистяков провёл пять матчей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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