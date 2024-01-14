Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45 мск

«Милан» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45 мск
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия - Серия А . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в 3-м туре Серии А в нынешнем сезоне. Тогда «Милан» в гостях обыграл «Рому» со счётом 2:1.

В данный момент «Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Милан» — «Рома». Жиру превзойдёт Лукаку
«Милан» — «Рома». Жиру превзойдёт Лукаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android