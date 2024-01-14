«Милан» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 14 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последний раз команды встречались в 3-м туре Серии А в нынешнем сезоне. Тогда «Милан» в гостях обыграл «Рому» со счётом 2:1.

В данный момент «Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.