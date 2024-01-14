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Канищев: в «Сочи» Чистяков сможет и должен играть стабильно на постоянной основе

Канищев: в «Сочи» Чистяков сможет и должен играть стабильно на постоянной основе
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев прокомментировал аренду защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова в «Сочи».

«Было ожидаемо, что Чистяков скоро уйдёт. Ему не могли найти место в составе «Зенита», с этим надо было что-то делать. Аренда — один из вариантов. В «Сочи» он сможет и должен играть стабильно на постоянной основе. Его уровень позволяет ему быть игроком основы. Уход из «Зенита» — правильный вариант», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, об этой аренде было объявлено сегодня, 14 января. Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

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