В «Аяксе» подтвердили переговоры с экс-полузащитником «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном

Главный тренер «Аякса» Джон вант Схип заявил, что амстердамский клуб договаривается о переходе полузащитника «Аль-Иттифака» и сборной Англии Джордана Хендерсона.

«Ведутся серьёзные переговоры с Хендерсоном. Ему всё ещё нужно уладить кое-какие дела в Саудовской Аравии. Не секрет, что нам действительно пригодился бы игрок такого типа. Другие парни могут извлечь из этого пользу», — приводит слова вант Схипа ESPN.

Напомни, ранее сообщалось, что нидерландский «Аякс» находится в шаге от согласования условий личного контракта с 33-летним полузащитником «Аль-Иттифака» Джорданом Хендерсоном. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.