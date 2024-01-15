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Президент «Урала» Иванов заявил, что из Шатова получится хороший тренер

Президент «Урала» Иванов заявил, что из Шатова получится хороший тренер
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что из бывшего игрока «шмелей» Олега Шатова получится хороший тренер.

«Из Олега Шатова получится очень хороший тренер. Он хочет, ему интересно. Он был умным игроком, он может стать умным тренером», — приводит слова Иванов пресс-служба клуба.

Шатов является воспитанником «Урала», а потом успел поиграть за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Затем Олег первый раз приостановил карьеру с ноября 2021-го по февраль 2022-го, после чего подписал контракт с уральцами. Россиянин поиграл до августа 2023 года и вновь приостановил карьеру.

За всю свою футбольную карьеру Шатов дважды выиграл Фонбет Кубок России и Суперкубок России, а также три раза – МИР РПЛ.

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