«Ренн» не намерен разрывать контракт с Матичем

Сербский полузащитник Неманья Матич, скорее всего, останется в «Ренне». Об этом сообщает L'Equipe. Напомним, на прошлой неделе у игрока произошёл конфликт с руководством французской команды, после чего он решил пропустить тренировку и вернуться домой в Лондон.

По информации источника, 35-летний хавбек в понедельник, 15 января, в очередной раз запросил у руководства «Ренна» разрыв контракта, однако получил категорический отказ. Отмечается, что сербского футболиста готов подписать «Лион».

Матич стал игроком «Ренна» в августе, перейдя из «Ромы» за € 2,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Ранее сообщалось о намерении Матича вернуться в «Рому».