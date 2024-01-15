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Защитник «Атлетико» близок к переходу в «Порту»

Защитник «Атлетико» близок к переходу в «Порту»
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«Порту» практически договорился с «Атлетико» о трансфере центрального защитника Чаглара Сёюнджю. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны достигли договорённости по всем деталям потенциальной сделки. Турецкий игрок обороны может отправиться в Португалию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта в ближайшее время.

Отмечается, что «Рома», «Фулхэм» и «Фенербахче» могут попытаться перехватить 27-летнего футболиста у «Порту».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Сёюнджю перешёл в «Атлетико» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за «матрасников» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Сёюнджю со стороны турецкого «Фенербахче».

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