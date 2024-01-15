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Президент «Урала»: если Шатов захочет, то приедет на стажировку, мы открыты всегда

Президент «Урала»: если Шатов захочет, то приедет на стажировку, мы открыты всегда
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что бывший полузащитник команды Олег Шатов может в любое время пройти стажировку в екатеринбургском клубе.

«Если захочет, то приедет на стажировку, мы для него открыты всегда. Ко мне Олег лично не обращался, может, с тренером (Виктором Гончаренко) говорил, я не знаю», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Шатов является воспитанником «Урала», а потом успел поиграть за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Затем Олег первый раз приостановил карьеру с ноября 2021-го по февраль 2022-го, после чего подписал контракт с уральцами. Россиянин поиграл до августа 2023 года и вновь приостановил карьеру.

За всю свою футбольную карьеру Шатов дважды выиграл Фонбет Кубок России и Суперкубок России, а также три раза – МИР РПЛ.

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