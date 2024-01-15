«Галатасарай» претендует на подписание японского хавбека «Лацио»

Полузащитник «Лацио» и сборной Японии Даити Камада может перебраться в чемпионат Турции. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы турецкого клуба намерены сделать предложение о покупке 27-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. При этом руководство римской команды предпочло бы сохранить японца как минимум до конца нынешнего сезона.

Камада перешёл в «Лацио» из «Айнтрахта» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне полузащитник провёл за «орлов» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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