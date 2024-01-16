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Стало известно, как проголосовал Левандовски в номинации на лучшего игрока 2023 года

Стало известно, как проголосовал Левандовски в номинации на лучшего игрока 2023 года
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Стало известно, как голосовал нападающий «Барселоны» и национальной команды Польши Роберт Левандовски в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место Левандовски поставил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. На второе место он поставил полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана. Третье место польский форвард отдал норвежскому нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале.

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