Роналду выложил пост в соцсети через полчаса после победы Месси на премии The Best от ФИФА

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду через полчаса после того, как было объявлено, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА, в своей социальной сети выложил фотографию с тренировки, которую подписал: «Вернулся за большим».

Фото: Социальные сети Роналду

Напомним, вчера, 15 января, Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА третий раз за карьеру. Таким образом, по этому показателю аргентинский нападающий обогнал Роналду, который получал эту награду дважды.

Ранее Месси был удостоен награды The Best от ФИФА в 2019 и 2022 годах. Роналду, в свою очередь, становился обладателем премии по итогам 2016 и 2017 годов.

Португальский нападающий стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола.