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Стало известно, за кого проголосовал российский тренер Адиев в премии на игрока года ФИФА

Стало известно, за кого проголосовал российский тренер Адиев в премии на игрока года ФИФА
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Стало известно, как проголосовал главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место российский специалист поставил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. На второе место он определил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Третье место Адиев отдал форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.

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