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Президент немецкой «Герты» Кай Бернштейн ушёл из жизни в возрасте 43 лет

Президент немецкой «Герты» Кай Бернштейн ушёл из жизни в возрасте 43 лет
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Президент немецкой «Герты» Кай Бернштейн скоропостижно скончался в возрасте 43 лет.

Фото: Официальный аккаунт в соцсети Х (ранее Twitter)

«Герта» оплакивает потерю Кая Бернштейна. Сегодня, во вторник, клуб получил ужасную новость о том, что президент Кай Бернштейн неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб, его комитеты и сотрудники ошеломлены и глубоко шокированы», — написано в официальном аккаунте «Герты» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Бернштейн занял пост президента «Герты» в июле 2022 года. До этого немецкий специалист был одним из тех, кто основал крупнейший фан-клуб «Герты» – «Берлинские Арлекины 98», – и в течение многих лет был на восточной трибуне заводящим.

В нынешнем сезоне «Герта» выступает во второй Бундеслиге. После 17 туров берлинский клуб набрал 25 очков и занимает седьмое место.

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