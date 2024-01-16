Гладилин: у «Спартака» есть время до возобновления сезона — поздние сборы роли не сыграют

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением относительно того, что красно-белые начали свой тренировочный сбор позже, чем остальные команды.

«Времени у «Спартака» до первой официальной игры вполне достаточно. Значит, всё штабом посчитано. К тому же ребята сейчас проходят активный отдых. Неделей раньше они начнут сборы или неделей позже — нет проблем. Никакой роли это не сыграет. Всё зависит от самой подготовки и игроков в команде», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, футболисты «Спартака» вышли из отпуска 19 января. 22 января красно-белые отправятся на сборы в ОАЭ. Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля с клубом «Аль-Джазира».