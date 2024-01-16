«Добро пожаловать домой!» В «Роме» прокомментировали назначение Де Росси тренером

Владельцы «Ромы», бизнесмены Дэн и Райан Фридкины, прокомментировали назначение на пост главного тренера легенды клуба Даниэле Де Росси.

«Мы рады возможности передать руководящую роль в «Роме» Даниэле Де Росси, поскольку мы чувствуем, что лидерство и амбиции, которые всегда определяли его, могут оказаться решающим фактором в достижении целей команды до конца сезона.

Мы знали о нерушимой связи Даниэле с клубом, но его энтузиазм по поводу принятия этой должности еще больше убедил нас в его качествах наставника для игроков. Он является гордым представителем ценностей клуба. Добро пожаловать домой, Даниэле!" — приводит заявление Фридкиных официальный сайт римской «Ромы».

Напомним, ранее сегодня с поста главного тренера «волков» был уволен Жозе Моуринью.