«Барселоне» предложили подписать Джесси Лингарда

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард может перейти в «Барселону». Об этом сообщает ESPN Deportes.

По информации источника, 31-летний хавбек, находящийся на данный момент без команды, лично предложил «Барселоне» свои услуги. Незадолго до этого англичанин уволил всех агентов, представляющих его интересы.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне полузащитник провёл за «лесников» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с предыдущим клубом был рассчитан до конца июня 2023 года. По его истечению стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.