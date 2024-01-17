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«Тебя тут заждались». ЦСКА выложил фото Кругового с игроками армейцев

«Тебя тут заждались». ЦСКА выложил фото Кругового с игроками армейцев
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Московский ЦСКА выложил совместные фотографии новичка команды Данила Кругового с футболистами армейцев.

«Круг (Круговой. — Прим «Чемпионата») тебя тут заждались», — сообщает пресс-служба клуба. При этом армейцы выложили совместные фотографии Кругового с Фёдором Чаловым, Игорем Дивеевым и Иваном Обляковым в составе сборной России.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале ЦСКА.

Круговой является воспитанником «Зенита» и летом 2018 года перебрался в «Уфу» за € 130 тыс. Уже следующим летом на него претендовал ЦСКА, однако 26-летний игрок вернулся в стан сине-бело-голубых за € 2 млн.

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость составляет € 2 млн.

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