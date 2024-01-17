Сборная Марокко в большинстве разгромила сборную Танзании

Сегодня, 17 января, шёл матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы F встречались сборные Марокко и Танзании. Команды играли на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу марокканцев.

На 30-й минуте полузащитник Ромен Сес открыл счёт и вывел сборную Марокко вперёд. На 70-й минуте игрок Танзании Новатус Мироши получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 77-й минуте Аззедин Унаи упрочил преимущество. На 80-й минуте Юссеф Эн-Несири сделал счёт разгромным.

На данный момент после одного сыгранного матча группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко располагается на первом месте с тремя очками. Национальная команда Танзании находится на четвёртой строчке с нулём очков.