Хави: очень не хватает лидерских качеств Гави, заменить его трудно

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о травмированном 19-летнем полузащитнике Гави.

«Очень не хватает лидерских качеств Гави. Для команды его травма стала ударом в самое сердце. Заменить его трудно. В мире есть только один Гави, но то, что я говорю это, не заставит его играть. Нам очень не хватает его, такова реальность», — приводит слова Хави AS.

Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче квалификации чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1) и выбыл до конца сезона.

19-летний футболист является воспитанником «Барселоны», прошёл весь путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 90 млн.

В нынешнем сезоне Гави успел провести 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

После 19 туров «Барселона» занимает 3-е место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Жирона» (49 очков).

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