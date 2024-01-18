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«Ростов» разгромил ставропольское «Динамо» в первой игре на сборах

«Ростов» разгромил ставропольское «Динамо» в первой игре на сборах
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Сегодня, 18 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и ставропольское «Динамо». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Алексей Миронов. На 20-й минуте свой первый гол за основной состав ростовчан забил Имран Азнауров. На 32-й минуте Николай Комличенко сделал счёт 3:0. А спустя две минуты Николай оформил дубль. На 78-й минуте футболисты ставропольского клуба смогли отыграть один мяч.

Напомним, со 2 по 14 февраля «Ростов» примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Соперниками команды станут московский «Спартак», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.

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