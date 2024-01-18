«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Кубка Испании

Сегодня, 18 января, в матче 1/8 финала Кубка Испании встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток матча прозвучит в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Витсель, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Лино, Коке, Де Пауль, Сауль, Мората, Гризманн.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Модрич, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус.

В текущем сезоне команды уже успели дважды провести очный матч: сначала в 6-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. После этого команды вновь встретились, но на этот раз в рамках полуфинала Суперкубка Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков после 19 туров. «Атлетико» занимает лишь пятое место, имея в своём активе 38 очков за аналогичное количество игр.