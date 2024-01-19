Трабукки: братья Миранчуки могли добиться большего в Европе, нужно было уезжать в 18 лет

Известный итальянский агент Марко Трабукки рассказал о футболистах, которые, на его взгляд, неправильно выстраивали свою карьеру.

«Какой самый обидный случай на моей памяти, когда видел, что человек ведёт себя неправильно и свою карьеру неправильно выстраивает? Футболистов, которые неправильно (построили свою карьеру. — Прим. «Чемпионата) в Италии… Их много, сразу вспоминаю Кассано. В России, наверное, братья Миранчуки могли раньше уехать, когда имели возможность в 18 лет. Если судить по таланту, они могли показать в Европе что-то более серьёзное. Это нельзя сравнивать с Кассано, немного другое. Большего можно было ожидать и от Аршавина, Кержакова, Кокорина», — сказал Трабукки в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Тайм».

Напомним, в 2020 году Алексей Миранчук перешёл в итальянскую «Аталанту». За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

На протяжении 2016 года Антон Миранчук выступал за эстонскую «Левадию», в составе которой сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и десятью результативными передачами.