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Месси и Ди Мария планируют сыграть за Аргентину на Олимпийских играх — 2024 в Париже

Месси и Ди Мария планируют сыграть за Аргентину на Олимпийских играх — 2024 в Париже
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Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси и полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария хотят сыграть на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает DSports

По информации источника федерация футбола Аргентины работает вместе над созданием соответствующей логистики, чтобы и игроки могли оказаться в Париже в составе национальной команды. Тренерский штаб планирует вызвать обоих игроков в азиатский тур, где сборная Аргентины U23 сможет сыграть товарищеские матчи. Также сообщается, что Лионель Месси и Анхель Ди Мария вероятно смогут участвовать в тренировках с молодёжной командой.

Отметим, что оба футболиста уже становились обладателями олимпийских золотых медалей в 2008 году на играх в Пекине.

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