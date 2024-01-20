Футболисты «Зенита» попрощались с Круговым в соцсети

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» попрощались с бывшим партнёром по команде Данилой Круговым в соцсети.

«Удачи», — написали Вячеслав Караваев и Арсен Адамов;

«Квадрат, удачи, обнимаю», — отреагировал Андрей Мостовой;

«Удачи, Круглый», — написал Александр Васютин;

«Больших успехов, Марсело Руссо. Только лучших друзей на этом новом этапе», — поддержал Вильмар Барриос;

«Удачи, малой», — написал Дмитрий Чистяков;

«Легенда, удачи тебе», — отметил Даниил Шамкин.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».