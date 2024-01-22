«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к форварду «Аякса» Бробби

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» может предпринять попытку по подписанию нападающего «Аякса» Брайана Бробби в ближайшее время. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг с первого дня зимнего трансферного окна просил руководство клуба о подписании 21-летнего нидерландца. Однако боссы манкунианцев дали понять наставнику, что бюджет команды на данный момент ограничен.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может вернуться за атакующим футболистом в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бробби провёл за «Аякс» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сам Бробби опроверг какие-либо переговоры о переходе в «Манчестер Юнайтед».