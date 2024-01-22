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Евгений Мележиков прокомментировал жест Медведева в отношении «Спартака»

Евгений Мележиков прокомментировал жест Медведева в отношении «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева в отношении красно-белой команды.

«Если бы на тот момент я остался генеральным директором, не обратил бы на этот жест внимания. Правильно на него среагировали РФС и РПЛ. Проблема лишь в том, что выложили», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее Медведев поприветствовал Клаудиньо и обыграл кричалку фанатов, показав неоднозначный жест в адрес красно-белых в видео «Зенита»: «Реди (английское слово Ready — готов. – Прим. «Чемпионата»)? «Спартак!».

Затем санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» уже убрал видео (удалил или временно скрыл) из своего YouTube-канала, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

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