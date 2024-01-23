«Удинезе» сделал заявление о первых результатах расследования расистского скандала

Итальянский «Удинезе» сообщил об идентификации первого болельщика, который был одним из тех, кто на расовой основе оскорблял голкипера «Милана» Мика Меньяна во время матча 21-го тура Серии А.

«Удинезе» сообщает, что обнаружил первого человека, ответственного за оскорбление Меньяна на расовой почве. Ему бессрочно запрещено посещение клубного стадиона, запрет вступает в силу немедленно.

Клуб подтверждает свою приверженность борьбе с расизмом и считает крайне важным применение решительных мер для того, чтобы направить конкретный сигнал против дискриминации не только в футболе, но и в обществе.

Клуб вовремя, уже в субботу вечером, начал работу в тесном сотрудничестве с властями, предоставив все свои камеры и технологии, которыми оснащён стадион, чтобы как можно быстрее ответить следствию, которое по-прежнему продолжается», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, «Милан» обыграл «Удинезе» со счётом 3:2.

«Аталанта» обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии