Председатель «Зенита» Медведев иронично высказался о переговорах по Тикнизяну

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев иронично высказался о переговорах по игроку московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«На полпути к Луне», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил, что между командами идут переговоры по Тикнизяну. Также сообщалось, что сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую ЦСКА получит за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершён в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, в которых отметился восьмью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.