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Новичок «Зенита» Артур рассказал, как ему отказали в детской школе из-за низкого роста

Новичок «Зенита» Артур рассказал, как ему отказали в детской школе из-за низкого роста
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Полузащитник «Зенита» Артур Гимарайнс высказался о проблемах, связанных с низким ростом.

«Правда ли, что папа переживал из-за моего низкого роста и даже обращался к врачам? Да, так всё и было. Сейчас мой рост 1,68, я и так невысокий, а представьте, что в 15-16 лет я был намного ниже! Ещё и худой. Но при этом такие габариты позволяли мне комфортно чувствовать себя среди рослых защитников, я был быстрый и подвижный.

Папа отвёл меня к доктору, тот взял анализы, но все они были в порядке. Просто вся моя семья такая — папа с мамой тоже очень миниатюрные. С чего мне-то быть великаном? (смеётся) Так что никаких проблем не было, а если в чём-то и ощущались сложности, для меня это было лишь дополнительной мотивацией проявить себя. И мне это вполне удавалось — я легко уходил от габаритных соперников и забивал мячи.

Например, на просмотре в одной из детских школ мне отказали сразу же, даже не посмотрев, на что я способен на поле. Только из-за роста и телосложения. Поэтому я вдвойне благодарен клубу «Сеара», куда меня приняли после того, как всесторонне оценили мои возможности. Там мне дали шанс — и я им воспользовался», — приводит слова Артура официальный сайт «Зенита».

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