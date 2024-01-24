Телеканалы «Матч ТВ» покажут все игры Зимнего кубка РПЛ

Телеканалы «Матч ТВ» будут в прямом эфире транслировать все игры Winline Зимнего кубка РПЛ. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Напомним, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. В Зимнем Кубке РПЛ примут участие московский «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».
Календарь турнира (время – московское)
2 февраля, пятница
17:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Ростов»
6 февраля, вторник
19:30 «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат»
7 февраля, среда
19:30 «Спартак» – «Ростов»
10 февраля, суббота
18:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак»
11 февраля, воскресенье
18:00 «Кайрат» – «Ростов»
14 февраля, среда
19:30 «Спартак» – «Кайрат»