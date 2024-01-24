Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Телеканалы «Матч ТВ» покажут все игры Зимнего кубка РПЛ

Телеканалы «Матч ТВ» покажут все игры Зимнего кубка РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканалы «Матч ТВ» будут в прямом эфире транслировать все игры Winline Зимнего кубка РПЛ. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. В Зимнем Кубке РПЛ примут участие московский «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Календарь турнира (время – московское)

2 февраля, пятница
17:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Ростов»

6 февраля, вторник
19:30 «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат»

7 февраля, среда
19:30 «Спартак» – «Ростов»

10 февраля, суббота
18:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак»

11 февраля, воскресенье
18:00 «Кайрат» – «Ростов»

14 февраля, среда
19:30 «Спартак» – «Кайрат»

Материалы по теме
«Спартак» разрулил ситуацию с Промесом. Квинси на сборе в ОАЭ ничто не угрожает?
«Спартак» разрулил ситуацию с Промесом. Квинси на сборе в ОАЭ ничто не угрожает?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android