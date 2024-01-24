Телеканалы «Матч ТВ» покажут все игры Зимнего кубка РПЛ

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Телеканалы «Матч ТВ» будут в прямом эфире транслировать все игры Winline Зимнего кубка РПЛ. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. В Зимнем Кубке РПЛ примут участие московский «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Календарь турнира (время – московское)

2 февраля, пятница

17:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Ростов»

6 февраля, вторник

19:30 «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат»

7 февраля, среда

19:30 «Спартак» – «Ростов»

10 февраля, суббота

18:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак»

11 февраля, воскресенье

18:00 «Кайрат» – «Ростов»

14 февраля, среда

19:30 «Спартак» – «Кайрат»