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Стало известно, когда Милитао может вернуться в состав «Реала»

Стало известно, когда Милитао может вернуться в состав «Реала»
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Защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Эдер Милитао может вернуться на поле уже в текущем сезоне. Об этом сообщает издание Marca.

По сведениям источника, защитник может вернуться в строй уже в конце февраля или начале марта. Отмечается, что в мадридской команде удивлены столь быстрому восстановлению игрока после травмы крестообразных связок. Изначально прогнозы были более пессимистичны. Ожидалось, что в лучшем случае бразилец появится в составе мадридского клуба под самый занавес сезона.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Эдер Милитао получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. На 50-й минуте его заменил Антонио Рюдигер. Позже у бразильского игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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