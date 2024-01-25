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Левандовски опубликовал пост после поражения «Барселоны» в Кубке Испании

Левандовски опубликовал пост после поражения «Барселоны» в Кубке Испании
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски опубликовал пост после поражения команды в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетиком» (2:4). Отметим, в этой встрече польский нападающий стал автором одного забитого гола.

«Кубок Испании закончится раньше, чем ожидалось. Мы должны оставаться единой командой и сосредоточиться на следующих играх. Вместе, «Барселона», — написал Левандовски в своей социальной сети.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме «Атлетик» дважды забил «Барселоны» и выбил каталонский клуб из турнира. Отметим, «Барселона» является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (31).

Действующим победителем турнира является «Реал», который в нынешнем сезоне также завершил участие в турнире, уступив мадридскому «Атлетико» со счётом 2:4.

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24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    
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