Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Левандовски опубликовал пост после поражения «Барселоны» в Кубке Испании

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски опубликовал пост после поражения команды в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетиком» (2:4). Отметим, в этой встрече польский нападающий стал автором одного забитого гола.

«Кубок Испании закончится раньше, чем ожидалось. Мы должны оставаться единой командой и сосредоточиться на следующих играх. Вместе, «Барселона», — написал Левандовски в своей социальной сети.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме «Атлетик» дважды забил «Барселоны» и выбил каталонский клуб из турнира. Отметим, «Барселона» является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (31).

Действующим победителем турнира является «Реал», который в нынешнем сезоне также завершил участие в турнире, уступив мадридскому «Атлетико» со счётом 2:4.

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество