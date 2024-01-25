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Булыкин: срыв перехода Тикнизяна в «Зенит» — показатель большого числа подковёрных игр

Булыкин: срыв перехода Тикнизяна в «Зенит» — показатель большого числа подковёрных игр
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о срыве трансфере защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит».

«То, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался, — показатель большого числа подковёрных игр. Всё может решиться в последнюю минуту. Кто-то может быть сейчас не такой сговорчивый, а ближе к концу трансферного окна поменяет решение. Как часто бывает, всё решается в последние дни», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

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