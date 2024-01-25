«Атлетико» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Кубка Испании

Сегодня, 25 января, пройдёт матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Севилья». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Главным арбитром встречи будет Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино, Де Пауль, Коке, Сауль, Мората, Гризманн.

«Севилья»: Нюланд, Навас, Маркан, Рамос, Педроса, Куасси, Сумаре, Соу, Торрес, Окампос, Ромеро.

В очном матче в последний раз сегодняшние соперники встречались в рамках Ла Лиги. Это произошло 23 декабря 2023 года. Тогда «матрасники» на домашней арене переиграли «Севилью» с минимальным счётом — 1:0.

На пути к 1/4 финала турнира «Атлетико» обыграл «Луго» (3:1) и мадридский «Реал» (4:2 ДВ). «Севилья», в свою очередь, был сильнее «Расинга» (2:1) и «Хетафе» (3:1).